Meditação e ciência na semana de biologia

O que diz a ciência sobre a meditação em tempos de pandemia? Este é o tema da live da Semana da Biologia da Universidade do Contestado.

Promovido pelo curso de ciências biológicas dos campi de Concórdia e Mafra, o evento será realizado via plataforma Google Meet com a presença do biólogo egresso da UnC, Jorge Augusto Petroli Marchesi, Mestre em genética animal e a dra. Mari Aurora Fávero Reis, pesquisadora da UnC nas áreas ambiental, sustentabilidade e meditação. A live acontecerá no dia 10 de setembro, às 19:30h e poderá ser acessada pelo link https://meet.google.com/ydo-dait-byz?authuser=0

A coordenadora do curso, Celí Araldi Favassa, conta que a programação da Semana da Biologia se estenderá até o dia 17 de setembro. “Estamos contando com a participação dos acadêmicos, egressos e comunidade em geral. Procuramos trazer temas que contemplem as várias áreas da Biologia para que o aluno possa tomar uma decisão quanto a sua vida profissional”, explica.

No dia 17, o tema é “Desafogando os Mesossauros: relações entre a seca e os recentes achados no norte de Santa Catarina”, com a presença do pesquisador João Ricetti, mestre e doutorando em geociências pela UFRGS, Larissa de Freitas Froegel, acadêmica do curso de biologia, e o pesquisador Everton Wilner, mestre e doutorando em geociências pela UFRGS.

A mediação ficará a cargo das coordenadoras dos cursos de ciências biológicas, Maristela Povaluk, do Campus Mafra e Celí Araldi Favassa, do campus Concórdia.