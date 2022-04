Mercearia de Mafra é assaltada por homens armados com revólveres e facas

No domingo, dia 24, por volta das 8h15, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Santa Cruz, Vila Ivete, onde o proprietário de uma mercearia relatou que quatro homens armados com revólveres e facas estiveram no seu estabelecimento e anunciaram um assalto, roubando gêneros alimentícios e certa quantia em dinheiro do caixa, fugindo em seguida num veículo Mitsubich/Airtrek, de cor preta.

Foram realizadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado, sendo orientadas as vítimas e lavrado o Boletim de Ocorrência.