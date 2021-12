Merendeiras de Mafra soltam a criatividade na etapa salgada do Desafio “Empreendendo na Cozinha”

A merendeira da escola municipal CEIM Sara Rosa Rodrigues, Khiara Caroline Izipato conquistou o 1ª lugar na etapa salgada do Desafio “Empreendendo na Cozinha”, com a receita Almôndega Nutritiva. O concurso foi lançado pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e o julgamento aconteceu na sexta-feira, dia 10 no auditório da Amplanorte.

Em segundo lugar ficou Gislaine Krupacz, da EMEB Avencal do Saltinho, com o Pão de cabotiá e em terceiro, ficaram empatadas Amanda Christina de Assis, da EMEB Mario de Oliveira Goeldner, com a receita Empadinha de Tilápia com couve-flor e Leonilda França do CEIM Gunther Werner, com o Pão de feijão com patê de talos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao todo foram 10 receitas inscritas, elaboradas com ingredientes que possam ser utilizados na alimentação escolar e com a utilização integral do alimento – uso de partes não convencionais, incluindo cascas, talos, folhas, frutas, sementes e flores, aumentando a variedade de nutrientes.

Criatividade e Inovação

O objetivo do Desafio “Empreendendo na Cozinha” foi despertar nas merendeiras das escolas municipais de Mafra a criatividade e a inovação. As receitas inscritas foram submetidas à avaliação prévia das nutricionistas do Departamento de Alimentação Escolar, para análise da utilização de ingredientes permitidos, conforme a legislação do PNAE.

Resultado do desafio das merendeiras – etapa salgada

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

1º Lugar – 101 Pontos – Khiara Caroline Izipato – Almôndega nutritiva;

2º Lugar – 93 Pontos – Gislaine Krupacz – Pão de Cabotiá;

3º Lugar – 89 Pontos – Amanda Christina de Assis – Empadinha de tilápia com couve-flor;

3º Lugar – 89 Pontos – Leonilda Casturina França – Pão de feijão com patê de talos.

Amor e dedicação

A Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira parabenizou a todas as participantes “que trabalharam com amor e dedicação, e que, como resultado apresentaram essas deliciosas iguarias que, além de saborosas são saudáveis para as nossas crianças”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretária Jamine Emmanuelle Henning enalteceu o trabalho da equipe da educação, das nutricionistas, merendeiras e demais funcionários das escolas, que sempre se empenham em todas as ações propostas. “A cada chamado feito para promover o melhor para nossas crianças, todos respondem com o maior entusiasmo, mostrando comprometimento e amor ao trabalho. Parabéns à todas as participantes e, em especial às vencedoras”, declarou.