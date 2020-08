Merendeiras participaram de capacitações em Mafra

Respeitando as regras sanitárias e de saúde exigidas em razão da pandemia, cerca de 20 merendeiras que atuam na educação de Mafra participaram de cursos de confeitaria e conservas e geleias, nos meses de julho e agosto. Os cursos foram realizados nas dependências do CEMMA e contaram com parceria do SENAR.

Tiveram por objetivo promover a capacitação das profissionais com técnicas alternativas, aprimorando os conhecimentos.

Conforme explicações da Nutricionista da Secretaria Municipal de Educação de Mafra, Letícia Pimentel, os conteúdos apresentados possibilitaram a aplicação prática dos conhecimentos teóricos anteriormente assimilados. Ela enalteceu e agradeceu a parceria com o SENAR.