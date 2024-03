Ministério Público destina para Mafra coletores para materiais eletrônicos, pilhas e lâmpadas

O programa “Penso, Logo Destino”, desenvolvido em Mafra desde o ano passado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina- IMA, em parceria com a Prefeitura Municipal recebeu um grande reforço na última segunda-feira, 26, quando o Ministério Público, outro parceiro do programa destinou três coletores para materiais eletrônicos, pilhas e lâmpadas.

Os três coletores são os sextos já entregues, de um total de 11 que serão entregues pelo MP. Terão a finalidade de proporcionar à população um local adequado para a destinação desses materiais que acabam sendo descartados de forma irregular, comprometendo o meio ambiente. Os locais aonde eles serão colocados, ainda estão sendo definidos. Atualmente três coletores já estão instalados nos Supermercados MIG (Vila Ivete, Vila Nova e Av. Severiano Maia).

Proteção ao meio ambiente

O Executivo mafrense agradeceu o apoio e parceria do Ministério Público nessa ação e destacou que os coletores serão “de fundamental importância para que se dê efetivo e correto destino aos materiais, resultando consequentemente, na proteção ao nosso meio ambiente”.

A Engenheira Ambiental e Sanitarista e Coordenadora Regional do Programa, Natália Golin destacou que a parceria entre o IMA, Prefeitura e MPSC vem fortalecendo a implantação do Programa Penso, Logo Destino no município de Mafra. “A entrega dos kits são de extrema importância para o acondicionamento correto dos resíduos da logística reversa, além de despertar na população a importância da participação no gerenciamento correto dos resíduos sólidos”.

Participaram da entrega representantes do IMA em Mafra e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Mafra, além do Ministério Público.

Penso, Logo Destino

O Programa Penso, Logo Destino visa a conscientização, a mudança de comportamento e a construção do pertencimento para a disposição correta dos resíduos e, consequentemente, para a preservação dos recursos naturais.

Lançado pelo IMA em dezembro de 2019, tem por finalidade a conscientização e o envolvimento de todos os catarinenses para o descarte correto dos resíduos sólidos, tornando Santa Catarina o primeiro estado brasileiro a fazer a articulação da Logística Reversa. Para isso, atua como mediador entre os comerciantes, administração municipal e população para o descarte adequado dos resíduos, e as entidades gestoras que realizam a coleta do material recolhido.