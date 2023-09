Missa em ação de graças pelo aniversário de Mafra aconteceu no domingo

Compartilhar no Facebook

No dia 10 de setembro, às 10 horas, a Praça Ferroviário Miguel Bielecki, serviu de palco para celebração da Missa em Ação de Graças pelos 106 anos do município.

Com a presença do prefeito Emerson Maas, acompanhado da primeira-dama e da vice-prefeita Celina Dittrich Vieira, secretários, vereadores, autoridades e grande público, o padre Everton, da Paróquia Nossa Senhora das Graças e membros da comunidade da igreja Sagrada Família, realizam uma celebração emocionante, destacando a importância do papel da família na formação da criança.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foram momentos de oração e reflexão, demonstrando a fé dos participantes e o agradecimento por comemorar mais um aniversário do município.