Monster Hunter estreia nesta quinta-feira no Cineplus Mafra

Baseado no fenômeno dos games, “Monster Hunter” chega ao Cineplus Emacite Mafra nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. O longa é dirigido Paul W. S. Anderson, de “Resident Evil: O Hóspede Maldito”, e é estrelado por Milla Jovovich. O elenco ainda conta com nomes com Tony Jaa, Ron Perlman, Diego Boneta, T.I, Josh Helman e até a atriz brasileira Nanda Costa.

Sinopse: Baseado no jogo da Capcom chamado Monster Hunter, por trás do mundo que conhecemos, existe um perigoso universo, com bestas gigantes e monstros perigosos que governam com total feracidade. Quando uma tempestade de areia transporta a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e sua unidade para esse mundo, os soldados ficam em choque, descobrindo que o novo ambiente é o hostil lar de diversas criaturas perigosas, imunes ao seu poder de fogo. Batalhando por suas vidas, a unidade precisará de um milagre para se salvar da fúria desse inóspito novo local.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Gênero: Ação, Aventura, Fantasia

Classificação: 14 anos

Duração: 1h43





Trailer:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -