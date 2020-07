Moradores em situação de rua são mapeados em Mafra

Na manhã da terça-feira (21), equipes da Secretaria da Assistência Social e Habitação de Mafra realizaram uma força-tarefa para realização do mapeamento dos moradores em situação de rua.

Os pontos percorridos foram o fórum, a casa noturna Celeiros, a rodoviária, o Ministério Público, a capela mortuária, a Praça Ferroviário Miguel Bielecki e um vagão atrás da própria secretaria. Em todos estes locais há uma ou mais pessoas que permanecem ali durante todo o dia ou utilizam as áreas para passar a noite. Ao todo foram realizadas sete abordagens, sendo a Praça Lauro Müller (Alto de Mafra) o local com maior número de pessoas.

Segundo a secretária da pasta, Kátia Borges Saliba, a maioria dos moradores em situação de rua recebeu bem as equipes, apenas um deles foi hostil. Contatou-se um morador de rua habitual, três que tem família em Mafra, mas optaram por ficar na rua, um rapaz que chegou a Mafra de bicicleta, vindo do Rio Grande do Sul, e que pediu ajuda para regularizar sua documentação, pois disse ter emprego em vista na cidade. Além destes, uma pessoa pediu ajuda para ser internada, situação que a secretaria já resolveu junto à Associação Terapêutica Nova Amanhecer – Atena, a qual mantém convênio com a Prefeitura.

AVALIAÇÃO

A secretária disse que o objetivo da ação era o de fazer o mapeamento para ver como ajudar estas pessoas. “Avalio como positiva esta ação, principalmente neste momento de pandemia e sem transporte rodoviário. A Assistência Social está indo até as pessoas em situação de rua, ouvindo o que têm a dizer e prestando auxílio, pois é esta nossa preocupação”, concluiu a secretária que foi a campo junto com as equipes.

VIU ALGUÉM EM SITUAÇÃO DE RUA?

Se você vir algum morador em situação de rua, entre em contato com a Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação pelo telefone: 3643-7181. A secretaria atende de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas e fica na rua Benemérito Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária.