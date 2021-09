Mostre seu talento gastronômico no 3º Festival de Bolos e Tortas Regionais

Inscrições vão até dia 18 de setembro de maneira presencial na recepção do Hotel Alyss

Continuam abertas as inscrições para o 3º Festival de Bolos e Tortas Regionais. Este evento consiste num concurso de bolos e tortas que deverão conter no mínimo 10% dos produtos regionais selecionados: abóbora, aipim, amora, erva-mate, fubá, laranja, mel, maçã, morango, pinhão e requeijão. O festival visa promover a cultura gastronômica local e revelar talentos.

Inscrição

As inscrições poderão ser feitas até 18 de setembro, presencialmente, no Hotel Alyss, que fica na Avenida Pres. Nereu Ramos, 1265 próximo à Universidade do Contestado.

O candidato interessado deverá apresentar no ato da inscrição, a receita e a foto do bolo ou torta que participará do festival. Poderão participar pessoas das cidades de Mafra e Rio Negro, acima de 18 anos, com apenas uma receita. Devido os protocolos de segurança do Covid 19, poderão participar do 3º Festival até no máximo 12 participantes. O regulamento completo e a ficha de inscrição poderão ser acessados no site oficial da Prefeitura de Mafra, link 3º Festival de Bolos e Tortas Regionais.

Promoção

O festival é promovido pelo Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) em parceria com a Prefeitura Municipal de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura e Secretaria Municipal de Governo, Cidadania, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Mais informações podem ser obtidas no COMTUR, pelo telefone (47) 99127-4200 ou 99935-6567 e no Hotel Alyss (47) 3641-0300.