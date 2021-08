Motorista embriagado colide em canteiro central na Avenida Nereu Ramos

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira, dia 16, por volta das 10h, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Avenida Presidente Nereu Ramos, Alto de Mafra, onde atendeu a um Acidente de Trânsito com Lesões Corporais, envolvendo um veículo GM/Omega, conduzido por um homem de 39 anos de idade, o qual se chocou contra o canteiro (Ilha) central da via.

O referido condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), suspensa e apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo confirmado através do teste de bafômetro que resultou em 0,98 Mg/L, tendo tentado se evadir do local do acidente a pé, sendo localizado e preso pelos policias militares.

O passageiro, um homem de 36 anos de idade, o qual também apresentava sinais de embriaguez sofreu lesões corporais e foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros de Mafra. Foi lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo o condutor preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências.