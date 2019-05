Movimento dos Focolares é tema de sessão ordinária

Compartilhar no Facebook

Na última terça-feira, 14, o Movimento dos Focolares de Mafra fez uso da tribuna para explicar suas ações. Os membros que explanaram sobre o movimento foram Humberto Luiz Sada de Almeida, Aurora Marchsini, Rita Stolte Silveira e Osvaldo Hermann.

Em 1967, o movimento surgiu em Mafra. Os voluntários explicaram que o movimento teve sua origem na Itália em meio a Segunda Guerra Mundial e o clima de perda e destruição no continente europeu. Seus objetivos e finalidades estão na palavra de Deus, em que levam amor, solidariedade a todos.

Em Mafra, o movimento atua junto às igrejas católicas, em um programa radiofônico com a palavra do evangelho, em associações de caridade, na Atena, nos Alcoólicos Anônimos, com auxílio jurídico, entre outras.

Para os membros, o Movimento dos Focolares ensina a viver com amor e ao próximo.