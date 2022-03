Mulheres são recebidas com música e flores na Prefeitura de Mafra

Mensagem em apoio à causa “mulheres apoiando mulheres”

No inicio do expediente do dia 8 de março, as funcionárias mulheres da Prefeitura foram recebidas com música e presenteadas com um vaso de suculentas, como homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A ação marcou o dia 8 de março, “Dia Internacional da Mulher” disseminando uma mensagem de apoio à causa “mulheres apoiando mulheres”.

Em cada vaso continha uma inspiração para que a mulher pensasse em direcionar a sua força, sua bondade, seu ombro amigo e seu coração generoso para ajudar e se solidarizar com outra mulher, sempre que necessário.

A Vice Prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, participou entregando as lembranças, acompanhada do Prefeito Emerson Maas e dos secretários municipais que atuam no prédio da Prefeitura. O Prefeito parabenizou a todas as mulheres mafrenses, lembrando os eventos que deram origem à data.

A Vice-prefeita enalteceu a luta das mulheres. “Precisamos valorizar cada mulher, pois essa data é muito significativa, quando relembra as lutas de mulheres pela igualdade de direitos e as conquistas obtidas ao longo da história ”, declarou Celina.

