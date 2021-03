Multa de R$ 500,00 para quem descumprir o uso da máscara começa a ser aplicada

A Policia Militar de Mafra informa que a partir de hoje, dia 23, passou a vigorar o Artigo 3º do Decreto 1.218 de 19 de março de 2021, do Governo do Estado de Santa Catarina. Portanto, as pessoas flagradas sem estarem usando máscara de proteção individual em espaços fechados estarão passíveis de multa a ser aplicada por Policial Militar ou por autoridade municipal de saúde, no valor de R$ 500,00 e em caso de reincidência o dobro deste valor:

Art. 3º O art. 8º do Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

§ 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual em todo o território estadual, em espaços públicos e privados, pelo período previsto no art. 1º deste Decreto, com exceção dos espaços domiciliares.

§ 3º Com fundamento no art. 3º-A da Lei federal nº 13.979, de 2020, o descumprimento da obrigação prevista no § 1º deste artigo em espaços fechados acarretará a imposição de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerado em dobro no caso de ser o infrator reincidente, observado o seguinte:

I – a fiscalização da obrigação de que trata § 1º deste artigo cabe às autoridades de saúde estaduais e municipais estabelecidas no art. 33 deste Decreto, sendo o valor recolhido em favor de fundo do respectivo órgão fiscalizador ou, em caso de não existir, do Fundo Estadual de Saúde;

II – em nenhuma hipótese será exigível das populações vulneráveis economicamente a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação prevista no § 1º deste artigo; e

III – a obrigação prevista no § 1º deste artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade.” (NR).

TIRE AS SUAS DÚVIDAS

A Polícia Militar de Mafra informa que continua mantendo um canal de WhatsApp para tirar dúvidas a respeito dos Decretos, Portarias, regras, etc. referentes a pandemia da Covid-19.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Esse canal funciona no horário das 12 horas às 19 horas de 2ª a 6ª feira.

Número do WhatsApp para tirar dúvidas: 3647-0111.