Municipalização da escola Mario Goeldner já apresenta resultados positivos

Um ano após a municipalização da escola Mário de Oliveira Goeldner, os resultados já são observados e tidos como muito produtivos, tanto para a educação como para o convívio da comunidade. Com investimentos de cerca de R$ 50 mil, as melhorias nas instalações estão sendo realizadas e sentidas pelos alunos, pais e professores. Com a efetivação da municipalização, em 23 de fevereiro do ano passado, a escola Mario Goeldner (hoje EMEB) recebeu cerca de 550 alunos do 1º ao 9º ano, principalmente vindos do CEM Anjo da Guarda.

Nesse ano de atuação a escola sofreu algumas reformas com objetivo de adequar e melhorar as instalações e ambientes das salas, para maior conforto dos alunos, visando aumentar o rendimento escolar. Ao iniciar suas atividades como escola municipal, a direção da escola e a APP estabeleceram três metas para realização das reformas, quais sejam:

– Reforma no refeitório e corredores (realizada em 2017);

– Construção de nova ala coberta; pintura externa e readequação de luminárias LED nas salas de aula; iluminação externa no pátio; (realizada em 2017);

– Pintura interna de todas as salas de aula e adequação do mobiliário; readequação da biblioteca, possibilitando a liberação no local para sala de artes; divisão do refeitório entre refeição e recreação (Em execução em 2018);

O diretor da escola, Ricardo Bergamini explicou que até o momento, desde o início das atividades em 2017, já foram investidos cerca de R$ 50 mil, entre recursos próprios da APP, da Administração Municipal/Secretaria Municipal de Educação, PDDE, diversas parcerias e apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Departamento de Transito de Mafra. Segundo ele a municipalização foi uma boa medida. “Estávamos todos apreensivos e curiosos quanto aos resultados, mas acabaram revelando-se uma excelente medida”, declarou. Explicou que “a abertura para a comunidade fez o diferencial garantindo o sucesso, pois os pais de hoje foram alunos do Mario Goeldner no passado e estão revivendo o tempo, acompanhando o crescimento atual da escola e dos filhos. Os professores e funcionários também abraçaram a causa”.

A secretária municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado disse sentir-se feliz com os resultados já observados nesse primeiro ano da municipalização da EMEB Mario de Oliveira Goeldner. “Todas as salas estão ocupadas, com os alunos bem instalados e recebendo as orientações necessárias para essa etapa de aprendizagem. Também no CEM Anjo da Guarda, de onde saiu a maioria das crianças para o Mario Goeldner, os resultados foram positivos, com a escola atendendo somente crianças de 0 a 4 anos e aumentando as vagas ofertadas na educação infantil”, explicou. Para ela o processo foi bom tanto ao município como estado, mostrando que medidas inicialmente tidas como difíceis ou “injustas”, acabando se mostrando como boas soluções.