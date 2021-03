“Municípios da região devem receber R$ 7,4 milhões”, anuncia o governador Carlos Moisés

Em entrevista exclusiva à ACI de Mafra, o Governador anunciou o investimento advindo de emendas parlamentares e destinado para a Educação, Agricultura, Infraestrutura, Esporte e Saúde

O repasse de R$ 7,4 milhões em emendas parlamentares anunciadas pelo governo e com destino aos municípios que compõem a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (Amplanorte), são recursos viabilizados sem a necessidade de se firmar convênio. Além disso, este repasse não inclui emendas direcionadas às entidades como Apaes e hospitais.

Atualmente 10 municípios compõem a Amplanorte: Mafra, Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Monte Castelo, Porto União, Canoinhas, Itaiópolis, Major Vieira, Papanduva e Três Barras. Nos dois últimos anos, as transferências diretas do governo de Santa Catarina para estes municípios, e destinados às entidades sociais, foram de 21,2 milhões.

Neste mesmo período, Mafra recebeu cerca de R$ 1 bilhão em emendas para as áreas da Saúde, Educação e Infraestrutura, com uso na aquisição de equipamentos médicos, aquisição de ambulância, apoio para sistema viário e melhorias de escolas.

Investimentos do governo de SC na infraestrutura rodoviária:

Durante a entrevista realizada com o governador Carlos Moisés, a ACI de Mafra questionou os investimentos previstos para a infraestrutura rodoviária na BR-280 e Serra Dona Francisca – considerando que esta foi uma das demandas apontadas pelos associados no Programa Voz Única Municipal.

“Estamos trabalhando intensamente no contrato de manutenção, conserva e tapa-buraco na SC-418. Não apenas na Serra da Dona Francisca, como também no trecho de Joinville a São Bento do Sul, onde o acesso será melhorado. Além disso, está em fase final a aprovação de um convênio com a CEF para a recuperação do pavimento rígido da Serra da Dona Francisca e melhoria na sinalização viária e turística”, destaca o governador.

Outro investimento previsto está no trecho que vai da BR-101 até Campo Alegre, no entroncamento com a SC-110 (44,25 km), está em fase de recuperação do pavimento existente, ampliação de capacidade (criação de terceiras faixas em alguns trechos), criação de marginais, melhorias de acessos e interseções, além de obras de adequação de segurança.

Já para a região de Canoinhas, foi emitida a Ordem de Serviço para a elaboração de projeto de engenharia rodoviária para restauração e aumento de capacidade da rodovia, com criação de terceira faixa e melhorias de acesso aos municípios e bairros do trecho da SC-477 até a BR-116.

Os investimentos apresentados até o momento, o resultado positivo da indústria – sendo o terceiro melhor nacional em dezembro de 2020 mesmo em meio à pandemia – bem como os planos traçados pelo governo apontam o desenvolvimento econômico do estado.

A ACI de Mafra indagou o governador Carlos Moisés sobre os efeitos econômicos da pandemia no estado. “Desde que foram anunciados os primeiros casos da Covid-19 no país, o governo do estado implantou medidas para reduzir os impactos econômicos da pandemia em Santa Catarina. Do ponto de vista econômico, tivemos uma grande retração na arrecadação no primeiro semestre, principalmente entre março e junho”, avalia o governador.

A partir de julho, o governo observou um incremento gradual na arrecadação e, consequentemente, retomada do equilíbrio econômico. E apesar da pandemia, SC encerrou com alta na arrecadação própria de 2,3%. Em janeiro, o recorde de arrecadação foi batido com R$3,1 bilhões.

“Ainda teremos um ano difícil pela frente, no enfrentamento à covid-19, contudo, estamos trabalhando para que o estado não pare e para minimizar os efeitos desta crise mundial”, finaliza o governador Carlos Moisés.