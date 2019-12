Mutirão da Saúde é realizado na ESF do São Lourenço

1 de 8

No último sábado, 30 de novembro, a ESF Edvino Hable, no São Lourenço, esteve em obras. Um mutirão realizado pelos servidores da Atenção Primária e pela comunidade do local trouxe muitas melhorias. O piso e os azulejos antigos foram removidos para dar lugar a uma verdadeira revitalização, com novos revestimentos e uma nova pintura. Os materiais de construção foram adquiridos pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde.

EXAMES E VACINAÇÃO

Além dos trabalhos de reforma da unidade, o dia trouxe outra novidade para a comunidade: os exames realizados na própria ESF. O local recebeu o consultório móvel e os equipamentos necessários para efetuar exames de ultrassonografia e teledermatologia, que tinham sido previamente agendados e que, antes da ação, exigiriam que os pacientes se deslocassem até o centro da cidade. Como no sábado também foi o Dia D da Vacinação contra o Sarampo, a vacina também estava disponível para as pessoas que ainda não tinham sido imunizadas.

A secretária de Saúde, Jaqueline Previatti Veiga, destacou que, com os exames vindo até as ESFs, os pacientes de unidades mais distantes do centro da cidade contam com maior comodidade para a realização de procedimentos específicos. “Assim estamos beneficiando a todos. O projeto vai ser realizado nas diversas unidades de saúde do município, por meio de um rodízio”, explicou. Jaqueline também evidenciou que o esforço realizado em mutirão permitiu proporcionar uma melhoria permanente para a comunidade, graças ao esforço conjunto.