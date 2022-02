Na TV: Mafra é cidade do Brasil mais rápida na abertura de novas empresas

Mafra foi destaque no NSC Notícias desta terça-feira (15) como a cidade mais rápida para abrir empresas.

O Estado de Santa Catarina vem se destacando nos boletim do Mapa de Empresas, do Ministério da Economia. A cidade de Mafra, no Norte catarinense, é a cidade mais rápida do país para abrir uma empresa. O tempo médio para abertura é de 4 horas e 4 minutos.

A segunda posição também é de outra cidade catarinense. São José, na grande Florianópolis, tem tempo médio de 4 horas e 18 minutos para abrir um novo empreendimento.

As duas cidades contrastam com a média do Estado, que é mais alta que a nacional – de 2 dias – segundo o boletim. “Os estados de Santa Catarina e Pernambuco estão abrindo empresas com tempo acima de 2 dias”.

Brasil bate recorde

Mesmo com a segunda onda da pandemia no primeiro semestre de 2021, o Brasil bateu recorde de empresas abertas no ano passado. Ao longo dos dozes meses, cerca de 4,2 milhões de novos CPNJs foram registrados, crescimento de 19,7% em comparação a 2020.

Em contrapartida, o país registrou o fechamento de 1,41 milhões de empresas, um aumento de 35% em relação a 2020.

No saldo entre empresas abertas e fechadas, o país teve um positivo de 2,6 milhões.

E Santa Catarina também seguiu a alta do país. Foram abertas 189.282 novos empreendimentos e fechados 57.369.

* Com informações do site ND+ e NSC Notícias

