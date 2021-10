Prefeitura de Mafra oferece opção on-line para desativação e baixa de empresa

Desativar ou dar baixa de uma empresa está mais fácil e rápido no município. A Prefeitura de Mafra, a fim de suprir o atendimento às demandas solicitando estes serviços, adequou seus processos para que contribuintes, contadores e escritórios de contabilidade possam realizar estes procedimentos de modo on-line.

Confira o passo a passo de como requisitar o serviço

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

1- Enviar um e-mail ao Departamento de Controle Tributário – trib@mafra.sc.gov.br – requerendo login de acesso

2- Com o login criado, o munícipe já pode protocolar seu requerimento no link Protocolos no site oficial do município

3- O requerimento protocolado pode ser acompanhado pelo link Cidadão Web

4- Após a finalização do processo, o munícipe poderá emitir a Certidão de Baixa on line, pelo link Cidadão Web

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Informações

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Departamento de Controle Tributário pelos telefones: 3641-4028/3641-4039/3641-4058.