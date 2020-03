Não existem casos confirmados de Covid-19 no município de Mafra

Não existem casos confirmados de Covid-19 (coronavírus) no município de Mafra. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, vai divulgar periodicamente os boletins informativos. A recomendação para evitar o contágio é tomar atitudes preventivas, como:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

– Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

– Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.