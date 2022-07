NASF realiza Festa Julina na Vila Grossel para interação da comunidade

Na semana, a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF de Mafra, realizou a Festa Julina na Associação dos Moradores da Vila Grossl. A festa teve por objetivo melhorar a interação na comunidade, comemorando com os pacientes e a equipe do NASF.

O grupo trabalha no bairro há cerca de 4 anos, às quartas-feiras pela manhã, com exercícios de fortalecimento e alongamentos, destinado à comunidade em geral de qualquer idade. “O trabalho resultou em mais saúde na comunidade, por ofertar atividades aos participantes e principalmente pela oportunidade de convivência entre os moradores”, explicou a fisioterapeuta responsável Fernanda Jungles.

A Sra Isolete Michalovicz, de 62 anos, participa há cerca de 3 anos do grupo e considera o trabalho por ele desenvolvido como excelente. “Eu estou adorando o grupo. Ele está me ajudando na recuperação da cirurgia do braço e no convívio com a comunidade possibilitando fazer novas amizades”, declarou.

NASF

O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes.