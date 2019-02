NEP de Mafra realiza reunião mensal

Na manhã da última quarta-feira, a equipe do NEP (Núcleo de Educação Permanente) em Mafra, esteve reunida na sede da Secretaria Municipal de Saúde. O NEP Mafra: “Amendoim do Saber” foi instituído em julho de 2016 e efetivado e reconhecido administrativamente em julho de 2017, e é composto por uma equipe de profissionais multidisciplinar que promove a integração entre ensino e serviços. Algumas áreas de atuação do NEP são: Pesquisas científicas; campos de estágios e; capacitações internas.

Conforme a Política Nacional de Educação Permanente do Ministério da Saúde, “a Educação Permanente em Saúde de baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. Este processo de aprendizagem no trabalho possibilita o aprender e o ensinar, se incorporando ao cotidiano das organizações. Ela parte dos problemas enfrentados na realidade de cada serviço, e implica a valorização dos conhecimentos e das experiências dos trabalhadores”.

ATUAÇÃO EM 2019

De acordo com a Secretária de Saúde de Mafra Jaqueline Fatima Previatti Veiga “o objetivo desse ano é qualificar as equipes de saúde”. Para o ano de 2019, o NEP planejou para os diferentes níveis de atenção à saúde: Reuniões técnicas, oficinas de aprimoramento, Cursos e Minicursos, Seminários e a Conferência Municipal de Saúde.

“Instrumentalizar nossos colaboradores, no processo de trabalho, é uma premissa que temos elencado nos ambientes da Secretaria Municipal de Saúde, para corroborar com as exigências sociais, físicas, emocionais e institucionais, visando melhor acolher a demanda crescente, assim como sermos resolutos nas prioridades vislumbradas”, afirma a equipe do NEP.

CAMPOS DE ESTÁGIO E PESQUISA

O NEP de Mafra comunica aos interessados em fazer: estágio curricular, TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) ou projeto de pesquisa na Secretaria Municipal de Saúde, que a as inscrições para a capacitação introdutória para os campos de estágio estarão abertas no período entre 11 de fevereiro a 2 de março. As inscrições deverão ser feitas no site da Universidade do Contestado (UnC) no endereço: https://www.unc.br/. O Introdutório acontecerá na manhã de sábado dia 09 de março das 8h às 12 horas, na Universidade do Contestado Campus Mafra/SC.