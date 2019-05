Nesta quarta-feira acontece o Dia do Desafio: Mafra x Vertientes

Nesta quarta-feira, 29 de maio, a cidade de Mafra participará do Dia do Desafio, que é uma campanha mundial de incentivo à vida ativa e à adoção de hábitos saudáveis para as pessoas. Neste ano, Mafra – que conta com 56.017 habitantes (população estimada – IBGE 2018) – competirá contra a cidade cubana de Vertientes, com 51.475 habitantes.

DIA DO DESAFIO

O Dia do Desafio consiste em um dia em que a cidade tenta fazer com que o maior número de pessoas se exercite por 15 minutos. Esses exercícios são registrados e ganha a cidade que conseguir um percentual maior de participantes, em relação ao seu número de habitantes. O principal objetivo desta data é motivar a prática de atividades físicas pela população, seja para melhorar a saúde física como também a mental.

AJUDE MAFRA A GANHAR A COMPETIÇÃO

Una-se a esta mobilização global: no dia 29 de maio realize 15 minutos de atividade física, seja em casa, no trabalho, na escola ou na rua mesmo. Registre seus atendimentos e ajude Mafra a ganhar o desafio com a cidade cubana de Vertientes.

Podem participar empresas, escolas, academias de ginástica ou mesmo pessoas, individualmente ou em grupo, porém é fundamental o registro dessas participações, ligando para 3642-0488 (Departamento de Cultura de Mafra) ou 99996-6670 e 99129-1243 (WhatsApp) comunicando a atividade praticada. O andamento do confronto das cidades pode ser conferido no site: https://diadodesafio.org.br/cidades/1266/

PARCERIA

A Prefeitura de Mafra está realizando, para este dia, uma parceria com o SESC, que vai oferecer várias atividades gratuitas e abertas ao público para que a nossa cidade vença o desafio. Verifique o cronograma e participe:

8h – 8h50 – Aulão de Aero Local. Faixa etária: acima de 14 anos. Aberto ao público.

8h30 – 9h20 – Clube dos Amigos. Faixa etária: 09-14 anos. Aberto ao público.

9h30 – 10h – Aulão de Abdominal. Faixa etária: acima de 14 anos. Aberto ao público.

10h – 10h30 – Aulão de Alongamento. Faixa etária: acima de 14 anos. Aberto ao público.

15h30 – 16h – Circuito Funcional. Faixa etária: acima de 50 anos. Aberto ao público.

16h – 16h50 – Torneio de Futebol. Faixa etária: 09-14 anos. Aberto ao público.

18h15 – 19H05 – Aulão de Ritmos. Faixa etária: Livre. Aberto ao público.

18h15 – 20h50 – Desafio Crossesc. Vagas limitadas. Mediante inscrição prévia com os instrutores. Faixa etária: acima de 14 anos. Aberto ao público.

20h15 – 21h05 Aulão de Aero Local. Faixa etária: acima de 14 anos. Aberto ao público.

20h30 – 22h – Pedal Noturno. Aberto ao público. Menor de idade somente acompanhado de um responsável maior de idade.

*Programação e horários sujeitos a alterações.

O SESC fica localizado na Rua Quintino Bocaiúva, nº 171 – Vila Ferroviaria. Maiores informações (47) 3642-5747.