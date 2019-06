Neste sábado tem atividades gratuitas na “Praça dos Correios”

Na manhã deste sábado (29) toda população está convidada a ir para a Praça Ferroviário Miguel Bielecki para dançar e praticar atividades físicas em grupo. Será o dia do “Movimente-se Especial Junino”, das 9 às 13h. As atividades serão gratuitas, envolvendo desde aulas de Zumba e CrossFit, além dos alongamentos. No mesmo dia haverá barracas com artesanato, lanches e um brechó.

O Movimente-se Especial Junino, é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, através dos Departamentos de Cultura e Esporte, com apoio da KNN Idiomas, InsistCrossfit, Nutri Brasil Suplementos, Zumba Manu Oliveira, Team Akva, SENAC e Associação Amigos da Cultura Mafrense. Se chover o evento será transferido.