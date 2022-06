Nissei inaugura mais uma farmácia em Mafra

A segunda loja da rede na cidade chega para oferecer aos consumidores mais um ambiente com conceito de drugstore e atendimento qualificado

A rede de farmácias Nissei amplia sua presença e atendimento no Norte catarinense ao inaugurar mais uma unidade em Mafra. Trata-se da loja de número 333 do grupo e da segunda na cidade. A farmácia fica localizada no Centro II Alto de Mafra, na Rua Felipe Schimidt, n. 1.214, esquina com a Rua São João Maria.

“Reforçamos nossa atuação e atendimento de excelência em Mafra com a segunda unidade da rede na cidade. Esta é uma loja moderna, que reúne os principais atributos que estão no DNA da Nissei: bem-estar e disponibilidade”, explica o CEO do grupo, Alexandre Maeoka.

As lojas da Nissei são conhecidas por seu ambiente agradável, com atendimento qualificado e atencioso. Além disso, os clientes podem se cadastrar no Club Nissei (https://clubnissei.com.br/) e ter acesso a descontos e benefícios exclusivos.

Nova unidade – A nova farmácia mafrense possui 207 metros quadrados (m²), onde o público vai encontrar o tradicional conceito de drugstore da marca: uma linha completa de medicamentos, produtos de higiene, beleza e perfumaria, além de um amplo portfólio de mercearia.

A unidade conta com seis vagas de estacionamento próprio à disposição dos clientes para maior comodidade durante o período de compras. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 23h; aos sábados, das 7h às 22h; e aos domingos e feriados, das 9h às 21h.

A outra unidade da Nissei no município está localizada na Rua Doutor Mathias Piecnick, n. 321, no Centro, e segue funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 23h; aos sábados, das 7h às 22h; e aos domingos e feriados, das 9h às 21h.

Sobre as Farmácias Nissei

Com mais de 35 anos de tradição no mercado paranaense e atuação nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, a Nissei é considerada a sétima maior rede de farmácias do país em número de lojas, segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias). A rede é credenciada do Programa do Governo Federal Farmácia Popular, que oferta descontos especiais e até remédios essenciais gratuitos.

A Nissei conta hoje com mais de 330 lojas, que geram mais de 6 mil empregos diretos e atendem a mais de 3,5 milhões de clientes por mês. A rede foi responsável por introduzir o conceito de drugstore no mercado paranaense e oferece ao estado o maior número de farmácias 24 horas. As lojas são conhecidas por seus espaços modernos, de fácil localização, amplos estacionamentos, diversidade de produtos e disponibilidade de farmacêuticos qualificados, que promovem o melhor atendimento profissional.