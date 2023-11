Nível do rio Negro diminui 2cm na madrugada; Prefeitura mantém apoio à comunidade

Compartilhar no Facebook

Na madrugada de hoje, o nível do rio Negro apresentou uma leve redução de 2 centímetros, trazendo alívio à comunidade mafrense. A Prefeitura de Mafra continua firme no compromisso de auxiliar os desabrigados e as famílias que necessitam sair de suas casas devido à enchente.

Mesmo com essa diminuição, a Prefeitura reforça a importância de todos se manterem em alerta e tomar as precauções necessárias. As equipes da Defesa Civil municipal estão em prontidão e podem ser acionadas pelo número (47) 99258-9112 em caso de emergência.

O Prefeito de Mafra demonstrou confiança de que o rio continuará a baixar seu nível, e as ações coordenadas estão em andamento para garantir a segurança da população. A Prefeitura está aqui para oferecer apoio a todos os afetados e continuará acompanhando a situação de perto, mantendo a comunidade informada sobre os desenvolvimentos positivos.