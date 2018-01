Noite Mexicana leva mais de 100 pessoas ao Restaurante Vitorino

O jantar temático contou com cardápio típico da culinária mexicana, drinks especiais, música ao vivo para embalar a noite e decoração temática de encantar os olhos

Na última sexta-feira (26), o Restaurante Vitorino realizou a Noite Mexicana, jantar temático com pratos típicos da culinária mexicana, drinks especiais preparados para a noite e música ao vivo para embalar a festa.

Sombreiros, chapéus, caveiras mexicanas, bigodes e muita pimenta fizeram parte da decoração especial do jantar. A equipe do restaurante também estava caracterizada com pinturas faciais de caveiras que encantaram os mais de cem participantes.

SOBREMESAS TÍPICAS E DRINKS: SABORES A PARTE

Como prometido, o jantar mexicano contou com um cardápio de encantar os olhos e os paladares dos participantes. Tortillas, nachos, tacos, burritos, guacamole e diversos outros pratos fizeram parte do buffet servido a vontade. Para abrilhantar ainda mais a noite, o Restaurante Vitorino preparou também sobremesas típicas e drinks especiais para completar a Noite Mexicana com cores e sabores únicos.

ALOHA! VEM AÍ A NOITE HAVAIANA!

A Noite Mexicana foi apenas o pontapé inicial de uma série de jantares temáticos que estão por vir no Restaurante Vitorino. Na noite de 26 de fevereiro será hora de dizer “Aloha”: o próximo ponto de parada será no Hawaii. Vem aí a Noite Havaiana!

O jantar temático ao custo de R$ 59,90 com buffet livre vai trazer aos participantes um cardápio exóticos com pratos típicos havaianos e diversas surpresas. Os ingressos são limitados e estão disponíveis para venda no Restaurante Vitorino e Hotel Emacite Flex. Reservas e mais informações pelos telefones (47) 3641-7799 e pelo whatsapp (47) 9 8497-5002.