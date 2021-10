Nova empresa vai se instalar em Mafra

Na manhã da quinta-feira, dia 14 de outubro, o prefeito Emerson Maas recebeu a visita de Leandro David Bernardo, gerente da Scherer Autopeças – para motos, carros, caminhões e maquinas agrícolas – uma nova empresa que está se instalando em Mafra, na BR 116, ao lado da Volvo, com início dos trabalhos estimado para abril de 2022. Â

80 empregos entre diretos e indiretos

A previsão de investimentos para a instalação unidade de Mafra é de aproximadamente R$ 15 milhões e geração em torno de 50 empregos diretos, além de 30 indiretos.

O prefeito deu as boas vindas à nova empresa, destacou as potencialidades do município e seu amor por Mafra. “Estamos trabalhando para transformar Mafra em uma cidade empreendedora, onde buscaremos sempre oferecer empregos aos jovens e melhorar a qualidade de vida à população”, afirmou.

 Scherer Autopeças

A empresa Scherer autopeças atua no mercado há cerca de 58 anos. É considerado o maior distribuidor do Sul do país, com 24 lojas, empregando cerca de 1.900 pessoas. Veio para Mafra para atender diretamente as empresas, atuando como uma distribuidora de autopeças.

