Nova ponte no Ribeirãozinho em Mafra beneficiará centenas de produtores

A manhã desta sexta-feira (18) foi movimentada no Ribeirãozinho. Lá aconteceram as obras de instalação da ponte de concreto sobre o rio São Lourenço, popularmente conhecida como Ponte do Taboão, que estava interditada há aproximadamente 2 meses.

A obra beneficiará centenas de famílias de produtores moradores das localidades vizinhas, de forma definitiva. Na sequência deverão iniciar as obras na ponte da Vila Souza.

A ponte de concreto é uma reivindicação antiga das comunidades, por localizar-se na estrada principal que liga Ribeirãozinho, Butiá dos Tabordas, Irara, Barracas, General Brito, Caillet, São Lourenço e Corredeira, considerada de fundamental importância para escoamento da safra agrícola, uma das principais riquezas do município.

kits de transposição de obstáculos em concreto

A obra constou da construção das cabeceiras, feita pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Obras, ao custo aproximado de R$ 40 mil. Já as plataformas da ponte – kits de transposição de obstáculos em concreto – compostas por 4 pranchões, cada um pesando em média 14 mil quilos, foram destinadas pela Defesa Civil do Estado, ao custo de R$ 118.640,60 cada.

Essa é a segunda das cinco pontes destinadas pela Defesa Civil do Estado.

Reivindicação da comunidade

O Prefeito de Mafra, Emerson Maas agradeceu à Defesa Civil do Estado e ao Governador de Carlos Moisés, pela parceria constante com o município de Mafra. “É Mafra crescendo, evoluindo e entregando cada vez mais, obras importantes para a população”, declarou. Ele assinou o Termo de Recebimento Definitivo da ponte, na presença de Jair Rodolfo Auerbach, agente da Defesa Civil, representando o coordenador regional Clodoaldo Ribas dos Santos.

A instalação da nova ponte de concreto foi uma ação conjunta da Defesa Civil do Estado em parceria com a Defesa Civil do Município, com execução envolvendo as secretarias municipais de Obras e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

