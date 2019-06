Nova sede da OAB de Mafra é inaugurada

Nesta sexta-feira, dia 7, foi inaugurada a nova seda da OAB 26ª Subseção de Mafra. A solenidade foi conduzida pelo presidente da OAB Santa Catarina, Rafael de Assis Horn e do presidente da Seccional Rafael Horn, do diretor Tesoureiro Juliano Mandelli, do secretário geral adjunto da CAASC, Jorge Paixão, da vice-diretora da ESA, Isabela Medeiros, advogados da Subseção de Mafra e demais autoridades locais.

Mas ampla que anterior com estacionamento amplo, auditório com maior capacidade de público, sala de apoio com sala de reuniões para os advogados, a nova sede proporcionará um melhor atendimento aos advogados, além da oportunidade de receber cursos de capacitação como o de “Iniciação à Advocacia” para aprimorar o conhecimento de jovens que estão no começo da carreira.

“O prédio oferece amplo espaço e melhor atendimento das necessidades da subseção e também dos advogados. Que este seja um espaço de reconhecimento, capacitação e valorização da advocacia“, disse Rafael de Assis Horn durante o seu discurso.

Já o presidente da OAB Mafra, Rafael Elias da Costa, apontou “Que dentro dessas paredes possamos avançar nos temas que nos são essenciais como: a defesa da justiça e do bem estar social, melhorias no judiciário e defesa das prerrogativas dos advogados”.

OAB DE MAFRA

A Subseção da OAB de Mafra possui 280 advogados regularmente inscritos. Abrange as comarcas de Mafra e Itaiópolis. Participa ativamente de todos os conselhos municipais e ações sociais em prol da população, trabalhando ativamente para o desenvolvimento das duas cidades.