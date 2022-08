Novas cadeiras odontológicas restabelecem atendimento no interior de Mafra e amplia o atendimento na área central

A atual gestão municipal de Mafra está investindo na melhoria do atendimento ao cidadão. Muitas ações estão sendo apresentadas à população, com destaque para a Saúde. Neste mês, o atendimento odontológico volta a ser restabelecido no interior do município, com a aquisição de cadeiras odontológicas novas, de última geração. Ao todo o município adquiriu 7 cadeiras odontológicas, ao custo de 9 mil cada. Para tanto foram investidos R$ 63 mil, além de outros R$ 135 mil para instrumentação e equipamentos auxiliares.

A medida beneficiará tanto a população do interior – que estava sem atendimento em algumas localidades, necessitando se deslocar para a cidade, para o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, como a própria população do centro e bairros do município.

Novas cadeiras odontológicas

Do total adquirido, 5 cadeiras foram destinadas às localidades do interior. As outras duas foram destinadas para o Centro de Especialidades Odontológicas – CEO na Policlínica Municipal, e ESF Central, que será reinaugurado em setembro.

As unidades de ESF das localidades de Avencal do Saltinho, Saltinho do Canivete e Bela Vista do Sul já receberam os equipamentos odontológicos novos, a fim de suprir toda a demanda da população em atendimentos básicos de odontologia. A instalação das novas cadeiras odontológicas ocorreu no mês de agosto, inclusive com a contratação de uma equipe de saúde bucal completa para a unidade do Saltinho do Canivete, que contará a partir de setembro, com dentista e técnico de saúde bucal atendendo todos os dias.

Dias de atendimentos

Nova Esperança -Os usuários da Estratégia de Saúde da Família Nova Esperança, que atende as localidades de Avencal do Saltinho, Augusta Vitória, Rio dos Cedros, Vila Schafachek e Guarupu, conta com atendimentos odontológicos todas as quintas-feiras, e a demanda de urgência e emergência, nos outros dias, é suprida pela unidade de ESF Juventino Haas Peters, no distrito de Bela Vista do Sul.

Bela Vista do Sul – Nesta unidade, o atendimento da equipe de saúde bucal ocorre nas segundas, quartas e sextas-feiras. O atendimento odontológico nessas unidades se dá por meio de agendamento com a equipe e são feitos procedimentos básicos como extração, restaurações, limpezas, desde bebês até idosos.

Localidades mais distantes – Serão atendidas a partir de Janeiro de 2023 pelo Odontomóvel, que contará com equipamento e cadeira novos.

Área central – O CEO passa a contar com 4 cadeiras, uma delas uma nova, e atende diariamente a demanda de serviços especializados via regulação (encaminhados pelos ESFs). O ESF Central deixará de ser atendido pelo CEO e passará a contar, após reinaugurado, com sala de odontologia própria, totalmente nova.