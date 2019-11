Novembro Azul no CAPS I de Mafra: orientações em saúde e autocuidado

Durante o mês de novembro, a equipe do CAPS I – Casa Azul de Mafra preparou várias atividades para o autocuidado dos usuários homens, alusivas ao Novembro Azul – movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Além do incentivo aos usuários à busca das ESFs dos seus territórios para a realização de consultas e testes rápidos, a equipe promoveu um bate-papo sobre saúde do homem na última terça-feira, 05, com a participação do enfermeiro, especialista em saúde mental e coordenador da atenção básica de Mafra, Alexandre Erzinguer.

Nesta semana, os usuários foram contemplados com um corte de cabelo realizado voluntariamente pelo profissional João Netto, que os recebeu de portas abertas para esse dia de autocuidado.

Durante as oficinas, também houve o sorteio de brindes, sessão de auriculoterapia e um lanche todo especial preparado pela merendeira Rosangela Seiger. A equipe da unidade agradece a todos os envolvidos pela colaboração nas atividades deste mês tão importante.