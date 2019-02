Novo delegado comandará as investigações no caso Gean Wolski

O protesto em frente da 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Mafra, feito pela mãe do jovem Gean Robert Gonçalves Wolski, Rose Bueno de Lima, na última semana deu resultado.

Rose questionou a demora e as falhas no processo, já que os autores do homicídio eram conhecidos e passados três anos do crime ainda estão em liberdade. Ela pedia justiça e a celeridade na conclusão das investigações no caso do assassinato do seu filho.

O delegado regional Rafaello Ross, então, nesta terça-feira (29), determinou que as investigações fiquem sob o comando do delegado Marcelo Schiebelbein da a Divisão de Investigação Criminal – DIC.

Schiebelbein substituirá o delegado Nelson Vidal que estava à frente das investigações.

Junto com a mudança foi colocado o prazo de 30 dias para que o inquérito seja concluído. O delegado Marcelo já fez contato com mãe da vítima e pretende concluir o caso o quanto antes.