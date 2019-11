Novo encontro com mães de autistas trabalha a seletividade alimentar

Dando sequência à atenção direcionada às famílias com o Transtorno do Espectro Autista, foi realizado um novo encontro entre as mães de TEAS, a equipe técnica do Atendimento Educacional Especializado – AEE da Secretaria Municipal de Educação e da APAE de Mafra para mais uma noite de aprendizagem, troca de experiências, incentivos e aconselhamentos. O encontro aconteceu na noite da última segunda-feira, 11, na sede da secretaria.

As reuniões iniciaram depois da realização de conversas com mães de crianças com autismo, nas quais foram apresentadas muitas dúvidas e questionamentos relacionados ao Transtorno do Espectro Autista – TEA.

SELETIVIDADE ALIMENTAR EM TEA

Nesta última edição, o tema trabalhado foi “Seletividade Alimentar em TEA”, com a palestra proferida pela Terapeuta Ocupacional da APAE de Mafra, Michelli Ferreira, seguida de questionamentos das mães.

A Coordenadora do AEE, Ana Claudia Rauen, falou da importância da participação nas reuniões, destacando que elas visam dar maior suporte às famílias com TEA, reunindo profissionais especializados para melhor orientá-las. Ela informou ainda que as reuniões deverão continuar no próximo ano.