Novo gerente do IMA se reuniu com o executivo mafrense

Na manhã desta terça-feira 30, o prefeito Wellington Bielecki recebeu em seu gabinete, representantes do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA: Ademir Chaves, o novo gerente de Desenvolvimento Ambiental de Mafra, e Francine Nader, antiga gerente interina em Mafra e gerente do IMA em Canoinhas.

Ambos salientaram a importância de poder contar com um gerente totalmente dedicado à região que inclui Mafra e outros seis municípios. Wellington destacou a relevância deste órgão ambiental estar sediado no município, destacando o seu papel na preservação dos recursos naturais da região. “Atuar no licenciamento ambiental, na fiscalização, no geoprocessamento e nos estudos e pesquisas ambientais significa cuidar do meio ambiente como um todo, seja na preservação das florestas, rios, mananciais ou animais nativos”, declarou o prefeito, reforçando o valor do IMA para a preservação das áreas verdes do município.