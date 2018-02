Novos ônibus escolares de Mafra entrarão em atividade na próxima semana

Novos ônibus escolares de Mafra serão os pioneiros no Brasil a rodarem com a inovação das poltronas móveis para pessoas com deficiência de mobilidade, em substituição aos elevadores ou rampas de elevação

Para preparar os motoristas do transporte escolar do município de Mafra para o reinício das aulas na próxima semana, aconteceu na manhã de ontem, dia 9, uma capacitação com repasse de orientações quanto à manutenção básica dos 10 novos ônibus escolares.

A Secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado explicou a importância desses momentos de valorização do profissional que diariamente roda cerca de cinco mil km (entre frota própria e terceirizados) nas estradas do município transportando cerca de três mil alunos. “Sabemos a responsabilidade que o trabalho diário exige de vocês e por isso precisamos que tenham equipamentos seguros, confortáveis tanto para as crianças como para os motoristas”, declarou.

O diácono Pedro fez a benção dos ônibus e proferiu palavras de otimismo e ânimo para os cerca de 15 motoristas da educação. “Vocês realizam um trabalho de suma importância no município pois são os responsáveis pelo transporte da maior riqueza de uma família, para um mundo de conhecimento e que no futuro serão os responsáveis pelos destinos do município”, afirmou. Falou do valor do trabalho dos profissionais tanto no cuidado com as crianças como no zelo pelos veículos novos, chamando inclusive a atenção dos alunos para a necessidade de cuidarem do transporte que hoje serve a eles, mas que precisa ser preservado para os próximos anos e novos alunos.

A INOVAÇÃO COM POLTRONAS MÓVEIS

O representante da empresa Elevitta, responsável pela acessibilidade dos novos veículos, Wiliam Daniel Rocha fez as explicações do manuseio das poltronas móveis destacando que os oito novos microônibus que vieram para Mafra serão os primeiros do Brasil a rodarem com essa inovação. “Até então o que existia em termos de acessibilidade eram os elevadores ou rampas de elevação nos veículos. Agora são as poltronas que saem do veículo para que as pessoas com mobilidade reduzida possam ter acesso ao interior do ônibus e tenham a mesma segurança dos demais usuários do transporte”, explicou. Ele citou dados de pesquisa realizada em 2017 em Mafra de que o município possui 3932 pessoas com deficiência de mobilidade.

As orientações aos motoristas quanto a manutenção básica dos novos ônibus foi dada pelo chefe de oficina da Breitkopf, Edemilson Fagundes.

Dados do transporte escolar

– 2º maior investimento da educação;

– 4 milhões investidos anualmente;

– 41 linhas;

– 4.850 km percorridos diariamente;

– 200 dias letivos