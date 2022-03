Núcleo Materno Infantil de Mafra passa a realizar consultas em neuropediatria

De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde, mais de 200 crianças estão na fila de espera aguardando por diagnóstico em neurologia pediátrica

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Desde a quinta-feira, 24, o Núcleo Materno Infantil da Policlínica Municipal passa a realizar consultas em neuropediatria. Os atendimentos acontecem às quintas e sexta-feiras, nos dois turnos. De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde, mais de 200 crianças estão aguardando na fila pela consulta com o especialista da área. O secretário da pasta, Plínio Saldanha, explicou que este serviço de neuropediatria é ofertado apenas pelo Governo do Estado, por meio da APAE, “mas a partir de agora o município passa a assumir esta responsabilidade, mesmo não sendo sua obrigatoriedade”.

Atendimento neuropediátrico

A consulta com o neuropediatra é feita por meio de encaminhamento do clínico geral da ESF. Este solicita que a criança seja atendida pelo especialista, o qual fará a avaliação neurológica da criança. “O médico emitirá um laudo informando se o paciente tem alguma necessidade especial ou alguma síndrome, se há necessidade de realização de exames ou de encaminhamento para serviços de fisioterapia, fonoaudiologia ou psicologia”, esclareceu o secretário. Felipe Augusto Moreschi é o médico neuropediatra que passa a fazer parte do quadro de especialistas do município.

O prefeito Emerson Maas destacou a importância desta especialidade médica, principalmente para os pais das crianças que necessitam de um diagnóstico específico da condição do filho. “É gratificante ver que estamos conseguindo melhorar a saúde de Mafra, oferecendo profissionais capacitados para suprir a demanda de especialidades médicas, podendo dar uma resposta para a família”, concluiu o prefeito.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -