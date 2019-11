Núcleo Materno Infantil de Mafra trabalha inteligência emocional desde a primeira infância

1 de 5

Na última sexta-feira (22), houve o encerramento da oficina “colorindo as emoções”, realizada no Núcleo Materno Infantil – SUS pela psicóloga Isabelly de Lima Lansky e a estagiária de psicologia Bruna Hürt. A oficina teve início no dia 16 de agosto, tendo encontros quinzenais, e seu objetivo foi o treino de habilidades como: inteligência emocional, comportamento e técnicas para alívio do estresse, assim como orientação aos pais.

Participaram da oficina crianças entre seis e 10 anos, juntamente com seus responsáveis. Foram realizadas atividades como a construção do pote da calma, relaxamento, yoga, contação de histórias, bem como orientações.

Os pais relataram melhora no comportamento dos filhos, assim como melhor conhecimento em como trabalhar com as suas emoções. A psicóloga do NMI, Isabelly de Lima Lansky, ressalta a importância do desenvolvimento da inteligência emocional desde a primeira infância, destacando a indispensável participação dos pais nesse processo.