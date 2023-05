Compartilhar no Facebook

O talentoso Wellinton Pedro estará novamente no The Voice Kids neste domingo. Vamos juntos torcer!

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Wellinton Pedro, o jovem cantor mafrense que encantou o Brasil, fará uma nova apresentação no The Voice Kids (TV Globo) na tarde do próximo domingo. Desta vez ele participará da fase das batalhas, quando os competidores cantam juntos.

Com a música sertaneja “A Mulher Maravilha”, Wellinton Pedro fez com que todos os jurados virassem as cadeiras.