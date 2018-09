OAB de Mafra e judiciário assinam acordo de mútua cooperação

A eliminação dos autos em papel é indispensável para a operacionalização do e-Proc, que vai substituir o atual sistema processual eletrônico do TJSC

Na tarde da última segunda-feira 20/08 no Fórum Estadual de Mafra reuiram-se os juízes, André Luiz Lopes de Souza – diretor do Foro e juiz da Vara Criminal de Mafra; Fernando Orestes Rigoni – juiz da 1ª Vara Cível de Mafra; o advogado Francisco Kenji Nishioka – presidente da OAB Subseção de Mafra e a advogada. Simone Reis Nascimento – Secretária Geral da OAB Subseção de Mafra, para assinatura de Acordo de Mútua Cooperação entre a OAB e o Fórum Estadual de Mafra, através do qual a OAB fornecerá dois estagiários e um funcionário para auxiliar na digitalização/recategorização dos processos físicos que tramitam nas unidades judiciais da Comarca de Mafra.

A eliminação dos autos em papel é indispensável para a operacionalização do e-Proc, que vai substituir o atual sistema processual eletrônico do TJSC, e visa trazer maior celeridade ao andamento dos processos.

A parceria entre a OAB Subseção de Mafra e o poder judiciário foi acertada em reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço.