Obras da segunda fase do binário da Vila Nova são iniciadas

Na manhã de terça-feira, dia 26, foi dado início às obras de pavimentação asfáltica da rua Pioneiro Fernando Kuschler, da Vila Nova e com ela a concretização da 2ª fase do binário, que começou a ser implantado neste ano no bairro.

A obra compreende a pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária das 3 ruas que formarão essa fase do binário, quais sejam: Avenida das Torres, rua Pioneiro José Frisch e Pioneiro Fernando Kuschler. Ao todo serão pavimentados 1.841,05 metros de extensão, para os quais serão investidos R$ 4.484.279,96, de recursos provenientes de financiamento do FINISA.

O lançamento da 2ª fase do binário da Vila Nova aconteceu no início deste ano.