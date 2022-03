Obras de esgotamento sanitário continuam em Mafra

Compartilhar no Facebook

As obras da complementação da 1ª fase do sistema de esgotamento sanitário em Mafra continuam acontecendo nas ruas do Centro e dos bairros Vila Argentina, Vila Ferroviária e Buenos Aires.

Na semana, a partir desta terça-feira, dia 15, os trabalhos iniciam na Rua 1º de Maio, seguindo até o dia 18. No dia 16, as obras iniciam na Rua Pasteur, até a Rua Jorge Sabatke, seguindo até o dia 22.

Na rua mais movimentada da cidade, a Marechal Floriano Peixoto, as obras  seguirão no lado esquerdo da via, até o dia 21 de março.

A Prefeitura de Mafra e a Empresa CF0, responsável pelas obras de esgotamento sanitário, solicitam paciência à população moradora nessas localidade e atenção aos motoristas,  orientando para que evitem transitar pelas vias que estão sendo trabalhadas e que busquem rotas alternativas.

Cronograma de Serviços

Frente de serviço Sub-Bacia (etapas) Logradouro Descrição Início Término Equipe 01 4222 RUA PASTEUR – ATÉ JORGE SABATKE PONTA SECA 16/03/22 22/03/22 4225 RUA CASTRO ALVES – ATÉ EUCLIDES DA CUNHA LADO ESQUERDO 23/03/22 30/03/22 Equipe 02 1139 RUA PREF MARECHAL DEODORO – LADO ESQUERDO LADO ESQUERDO 12/03/22 21/03/22 1137 RUA PREF MARECHAL DEODORO – LADO ESQUERDO LADO ESQUERDO 22/03/22 29/03/22 Equipe 03 1204 RUA 1º DE MAIO – PRIMEIRO DE MAIO PONTA SECA ATÉ OS1203 15/03/22 18/03/22 1206 RUA 7 DE SETEMBRO ATÉ O nº 1203 PONTA SECA 19/03/22 24/03/22 1205 RUA 7 DE SETEMBRO PONTA SECA 25/03/22 31/03/22