Obras de esgotamento sanitário em Mafra têm sequência em 2023

A Prefeitura de Mafra informa que, segundo informações da CFO, empresa responsável pelas obras do sistema de esgotamento sanitário no município, os trabalhos estão tendo sequência neste início do ano de 2023. Na tabela abaixo a população pode acompanhar onde estão acontecendo as obras de complementação da 1ª fase de implantação da rede.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com relação a repavimentação das vias, elas estão acontecendo nas Avenidas Coronel Severiano Maia e Frederico Heyse e nas Ruas São João Maria, Jovino Lima, P. Vieira, Marechal Floriano Peixoto, Quintino Bocaiuva, Jorge Lacerda e Pereira Oliveira.

A Prefeitura de Mafra solicita a atenção dos motoristas, orientando para que busquem rotas alternativas. Da mesma forma, pede paciência à população moradora das ruas onde as obras estão sendo realizadas, pois elas acontecem para melhoria da qualidade de vida dos mafrenses.



Cronograma das obras

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -