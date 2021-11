Obras de esgotamento sanitário serão retomadas em Mafra

Na próxima semana já começa a fase de mobilização do canteiro de obras na área central da cidade

Na tarde desta terça-feira, 09, o prefeito Emerson Maas recebeu em seu gabinete o sócio da empresa CFO – Construtora Fonseca e Oliveira Ltda, Mário Oliveira, responsável pela retomada das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Mafra. De acordo com o cronograma da empresa, na próxima semana começa a fase de mobilização do canteiro de obras, para que em janeiro de 2022 se iniciem efetivamente os trabalhos.

A retomada das obras, paradas há anos, é uma reivindicação da sociedade e uma das prioridades da Administração Municipal. “Um dos motivos que vamos iniciar as obras em janeiro é para não atrapalhar as atividades de comércio no período natalino, com movimentação de terra e interdições, visto que há maior circulação de pessoas e veículos nas ruas, principalmente na área central”, explicou o prefeito.

As obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) a serem executadas pela empresa compreendem serviços de ligações prediais, rede coletora, estação elevatória, emissário e serviços de montagem de canteiros.

