Nesta semana, equipe da secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra realizou ação no Bairro da Vila Ivete, com patrolamento e empedramento na rua João Baptista da Costa. A prefeitura de Mafra continua com as obras de recuperação dos estragos da enchente e de atendimento às necessidades da população.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -