Obras do asfalto do São Lourenço estão em novas etapas

A semana que passou e os primeiros dias desta semana foram de intensa atividade nas obras do Asfalto do São Lourenço. Foram iniciadas as escavações para a implantação das galerias celulares, seguidas da preparação do terreno com enrocamento e a montagem das formas de concreto para o assentamento das estruturas de 2x2m.

Também foi dado seguimento à execução e assentamento dos meio-fios, além da confecção de bocas de lobo e da escavação, assentamento e reaterro de tubulação DN 60 cm.

As obras do asfalto do São Lourenço englobam a pavimentação asfáltica das Rodovias Municipais Estanislau Wilner e Benemérito Theodoro Stephanes, num total de 5.307 quilômetros, incluindo travessias elevadas, sinalizações horizontal e vertical, meio-fios e calçadas. A empresa responsável pela obra é a União Prestadora de Serviços Ltda.

“Mesmo que a grande prioridade do município seja o combate à pandemia do coronavírus, a obra prossegue de forma consistente, já que os recursos estão garantidos pelo Ministério das Cidades e pelo BRDE.”, destacou

o prefeito Wellington Bielecki. “Temos fé de que em breve toda esta situação vai passar e, quando isso acontecer, o asfalto do São Lourenço será uma realidade capaz de beneficiar a todos”.