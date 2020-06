Obras do asfalto do São Lourenço não param

O tempo instável e chuvoso da última semana não interrompeu as obras do asfalto do São Lourenço. Aproximadamente 1.100 metros de tubulação já foram colocados ao longo da Rodovia Municipal Estanislau Wilner, além de 15 ligações transversais para bocas de lobo. A obra teve início na altura da ponte do Rio São Lourenço, no dia 19 de maio.

Nesta semana, está prevista a sub-base e o início da base ao longo do trecho, proporcionando a manutenção do trânsito na rodovia e em seus entornos. Foi iniciada também a construção das caixas de ligação para bocas de lobo. Porém, as chuvas desta terça-feira, 09, devem atrasar um pouco a continuidade destas ações.

“A maior obra de governos municipais em nosso estado prossegue de forma consistente”, declarou o prefeito Wellington Bielecki. “Em breve, o asfalto do São Lourenço será uma realidade que vai beneficiar a todos”.