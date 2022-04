Obras do esgotamento sanitário continuam em Mafra; veja o cronograma

Compartilhar no Facebook

As obras do sistema de esgotamento sanitário em Mafra já tem o cronograma a ser seguido no mês de abril, divulgado pela Empresa CF0, responsável pelos trabalhos.

Durante praticamente todo o mês, a Rua Marechal Floriano Peixoto será trabalhada, em ambos os lados da via. E por ela ser uma via de intenso tráfego de veículos, a Prefeitura de Mafra e a CFO solicitam toda atenção dos motoristas, orientando para que busquem rotas alternativas. Da mesma forma solicitam paciência à população moradora das ruas onde as obras estão sendo realizadas.Â

Cronograma das obras

Frente de serviço Sub-Bacia Logradouro Descrição Dias úteis de trabalho Início Término Equipe 01 1138 R. Marechal Floriano Peixoto – L .E. Entre R. Jorge Sabatke até R. Mal. Deodoro 15 30/03/22 22/04/22 1105 R. Marechal Floriano Peixoto – l. D. Entre R. Mal. Deodoro e R. Prof. Maria Espírito Santo 3 23/04/22 27/04/22 1104 R. Marechal Floriano Peixoto – l.E. Entre R. Mal. Deodoro e R. Prof. Maria Espírito Santo 3 28/04/22 03/05/22 Equipe 02 4224 R. Castro Alves – L. D. Até Rua Euclides da Cunha 8 28/03/22 07/04/22 4239 R. São João Maria – L. E. Entre R. Euclides da Cunha e R. Uruguai 3 08/04/22 13/04/22 4238 R. Jovino Lima Entre Rua Jorge Sabatke e R. São João Maria 4 14/04/22 22/04/22 4237 R. Florianópolis Entre Rua Jorge Sabatke e R. São João Maria 2 23/04/22 26/04/22 4235 R. São João Maria Entre R. Victor C. de Oliveira e R. Jovino Lima 6 27/04/22 05/05/22 Equipe 03 1205 R. 7 de Setembro Até R. 1o. De Maio 4 29/03/22 04/04/22 1203 R. 1º de Maio Entre R. 7 de Setembro até trilho do trem 4 05/04/22 11/04/22 1212 R. Protógenes Vieira Entre R. Jorge Lacerda e R. Pereira Oliveira 4 12/04/22 19/04/22 1210 Travessa Artur Entre R. Annies Gualberto e R. Pereira Oliveira 3 20/04/22 26/04/22 1224 R. São João Maria  – L. E. Entre R. São João Maria e R. Quintino Bocaiúva 3 27/04/22 02/05/22 Equipe 04 1141 R. Jorge Lacerda Repavimentação 7 30/04/22 10/05/22 4220 R. Pasteur Repavimentação 2 18/04/22 20/04/22 4222 R. Pasteur Repavimentação 2 21/04/22 25/04/22

