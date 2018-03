Obras inauguradas e desativação de ADRs no estado são os principais temas da reunião do Colegiado Regional de Governo da ADR Mafra

Na última reunião do Colegiado Regional de Governo, nesta quarta-feira (28), o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Abel Schroeder, falou aos membros sobre as recentes inaugurações na região, como a reabilitação da Rodovia dos Móveis, entre São Bento do Sul e Campo Alegre, a ampliação das UTIs do Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, e a inauguração do trecho da SC-477 entre Itaiópolis e Rio Negrinho.

“Foram grandes e boas notícias que aconteceram desde o final do ano, com duas inaugurações importantes, até agora, no mês de fevereiro, com a inauguração da pavimentação da SC-477. E dentro das boas notícias, temos também as escolas que estão sendo trabalhadas com a troca de telhados. São seis, nos municípios de Campo Alegre, Rio Negrinho, Itaiópolis e Monte Castelo, já com os trabalhos em andamento. Além disso outras duas em Mafra, Maria Paula Feres e Tenente Ary Rauen, vão iniciar após correr o período de licitação. Hoje estamos tirando destas escolas todo o madeiramento do telhado, que está sendo substituído por serralheria metálica, sendo a cobertura feita com telhas de aço zincado, com três centímetros de isopor no meio das duas chapas. Ainda estamos trocando todo o forro, a rede elétrica e todo o cabeamento da rede lógica. Trabalhamos durante as férias e as obras só não foram concluídas por conta da chuva quase intermitente em dezembro e janeiro”, declarou o secretário Abel.

Abel falou ainda sobre a desativação de 15 ADRs, sendo que a ADR de Canoinhas, que foi desativada, está sendo incorporada pela ADR de Mafra. O secretário explicou que a mudança, com foco principal na contenção de despesas, é um retorno ao momento em que as Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs) – hoje ADRs – foram idealizadas, no ano de 2002. Na proposta inicial, as sedes das SDRs coincidiriam com as sedes das associações de municípios do estado de Santa Catarina. “Agora retorna-se à esta proposta”, salientou Abel Schroeder.

Na reunião do colegiado estavam presentes, além dos gerentes da ADRs, os representantes da Cidasc, Epagri, Celesc de São Bento do Sul, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Fazenda, Delegacia Regional de Mafra, Bombeiros Militares de São Bento do Sul e IGP de Mafra.

Os Colegiados Regionais de Governo foram criados juntamente com a instituição das ADRs e têm como objetivo assessorar os secretários executivos e as agências nos assuntos relacionados à implementação e andamento dos planos, programas e ações sob suas responsabilidades, integrando e convergindo esforços com vistas à racionalização de recursos e meios, sempre buscando garantir maior efetividade e abrangência na prestação de serviços públicos.