Obras não param na cidade e no interior de Mafra

A Prefeitura de Mafra mantém um trabalho contínuo de reparos nas estradas do interior e ruas da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Obras. São patrolamentos, empedramentos, troca de tubulação e recolocação de calçadas e de boca de lobo. Elas acontecem diariamente e somente em um dia desta semana algumas obras estavam concentradas nas localidades da Bituvinha e Ribeirãozinho, cujas estradas receberam patrolamento e empedramento.

Cidade

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na cidade foram realizadas obras de reparo no paralelepípedo em trecho da rua Marechal Floriano Peixoto, onde foram retiradas as lajotas soltas e recolocadas novamente. Também foram feitos reparos na tubulação do local, com substituição de manilhas quebradas.

Restinga e Vila Nova

Entre as ruas trabalhadas no bairro da Restinga, receberam patrolamento e empedramento as ruas Silvino Schultz, Vereador Hercílio Buch e José Frosh, entre outras. Na Vila Nova foi mudada a localização de boca de lobo na rua Professora Cleomar Peters, que estava no meio da rua.