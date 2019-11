Observatório Social do Brasil Mafra apresentará relatório de atividades

Serão apresentados o monitoramento das licitações e um demonstrativo da posição da arrecadação da Cosip, além de relatórios referentes das gratificações, das reuniões das comissões permanentes da Câmara de Vereadores e dos convênios com a UnC e com a Uninter

Na noite desta quarta-feira (13), no auditório da sede empresarial do Sicoob Credinorte, o Observatório Social do Brasil Mafra (OSB) vai promover a apresentação do relatório de atividades desenvolvidas pela entidade.

Serão apresentados o monitoramento das licitações e um demonstrativo da posição da arrecadação da Cosip, além de relatórios referentes das gratificações, das reuniões das comissões permanentes da Câmara de Vereadores e dos convênios com a UnC e com a Uninter. Também será apresentado o projeto Semeando Cidadania.

OBS

O Observatório Social é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é a fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos no âmbito municipal. Também promove ações de cidadania fiscal, conscientizando a população em relação à importância de pagar os tributos e de exigir a correta aplicação desses recursos. Além disso, há a produção de indicadores de eficiência da administração pública que permitem mensurar os trabalhos efetuados pela prefeitura e compará-los com as demais.